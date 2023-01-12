«الإمارات دبي الوطني» يطرح سندات بالدرهم الإماراتي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن التسعير الناجح لإصداره الأول من السندات بالدرهم، والبالغة قيمتها مليار درهم، وتُعد أول سندات من نوعها صادرة عن مصرف إماراتي.

وأفاد بيان، أمس، بأن بيع هذه السندات سيدعم المساعي المبذولة في مواصلة تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتمكين قطاع الشركات والأعمال بدولة الإمارات للإصدار بالدرهم الإماراتي.

طلب قوي

وبحسب «الإمارات دبي الوطني»، فقد شهدت هذه السندات لأجل ثلاث سنوات طلباً قوياً، إذ بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 1.65 مليار درهم، ما سمح للبنك بتخفيض سعر الفائدة إلى 83 نقطة إضافية على سندات الخزينة الاتحادية.

وشكّل «المستثمرون الإقليميون» 72% في سجل أوامر الاكتتاب، بينما بلغت حصّة «المستثمرين الدوليين» 28%.

علامة فارقة

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني: «يسرنا أن نشهد إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على أول إصدار مقوم بالدرهم الإماراتي من قبل بنك محلي، وذلك بعد الإصدار الناجح لبرنامج سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، والذي هدف إلى بناء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وتطوير سوق الدين المحلي».

وأكد الحسيني أن إصدار السندات المقومة بالدرهم الإماراتي من قبل «الإمارات دبي الوطني» يُعد علامة فارقة في تطوير سوق سندات بالعملة المحلية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتمثلة في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، متطلعاً إلى رؤية المزيد من هذه الإصدارات خلال المرحلة المقبلة.

تطوير السوق

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «نحن سعداء بالطلب القوي الذي حظي به إصدارنا الأول من السندات بالدرهم الإماراتي، مع تسجيل مشاركة واسعة من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين».

وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة بأن هذه الخطوة ستعزز أسس سوق سندات الدرهم الإماراتي، كما ستدعم المؤسسات والشركات الإقليمية التي تطمح إلى تمويل أعمالها وزيادة رؤوس أموالها»، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تُعد شاهداً قوياً على التزام البنك تجاه دعم المساعي المبذولة في تطوير سوق حيوية لأدوات الدين ورأس المال في دولة الإمارات. وأكد القاسم مواصلة بنك الإمارات دبي الوطني دوره البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً مالياً حيوياً في المنطقة بجانب دعم المبادرات الحكومية.

إصدار بالدرهم الإماراتي

تُعد سندات «الإمارات دبي الوطني» أول إصدار بالدرهم الإماراتي من مصرف محلي، وذلك بعد تطوير وزارة المالية منحنى العائد على الأجل المتوسط، ما يؤكد التزام البنك بترسيخ أسس سوق سندات العملة المحلية.

وقد طرحت وزارة المالية، منذ مايو 2022، إجمالي سندات بقيمة تسعة مليارات درهم ضمن ثلاث شرائح، لآجال؛ سنتين، وثلاث سنوات، وخمس سنوات. ويُعد «الإمارات دبي الوطني» أول مؤسسة مصرفية بدولة الإمارات تطرح سندات بالدرهم الإماراتي منذ أكثر من 10 سنوات.