"الاتحاد للطيران "لا تاثير للعطل الفني في الولايات المتحدة على رحلاتنا

قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران"، أن العطل التقني الذي أثر على رحلات شركات الطيران في أمريكا الشمالية، لم يؤثر على عملياتها التشغيلية حتى الان حيث تواصل رحلاتها الموجودة في الجو بالتحليق إلى وجهاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



واوضح المتحدث بإسم الناقل الوطني للدولة في تصريحات صحافية" أن الاتحاد تستعد لتشغيل رحلات المغادرة هذا المساء كالمعتاد.، ونوه إلى أن الاتحاد للطيران تراقب الوضع عن كثب وتعمل علي إخطار المسافرين في حال أي تغيير" .

يشار الى أن الرحلات الجوية في الولايات المتحدة قد تاثرت اليوم بعد الاعلان عن حدوث تعطل في نظم الكمبيوترر