عُمان.. ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للإمارات

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وقال الزيودي خلال زيارة ترأس فيها وفداً إماراتياً إلى السلطنة: «تعد عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، إذ تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، محققاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وبنسبة نمو 20% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، كما حقق التبادل التجاري نمواً بنسبة 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم خلال عام 2021 مقارنة بـ 42.3 مليار درهم في 2020».

كما تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان بنسبة 98.9% خلال السنوات الـ10 الماضية. ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تأتي ضمن أهم ثلاث دول حول العالم تستثمر في عمان، بعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبنسبة مساهمة تجاوز 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى السلطنة، كما تُعد الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال. بدوره، يصل حجم الاستثمارات المباشرة بين البلدين إلى 15 مليار درهم، إذ يصل نصيب الإمارات من هذه الاستثمارات إلى أكثر من 85%.

ووصل عدد الشركات العمانية في دولة الإمارات إلى 5800 شركة بحسب بيانات نهاية أكتوبر 2022.

وبلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للأسواق العمانية 15.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 39.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغ إعادة التصدير الإماراتي لعمان 13.2 مليار درهم.

واستحوذت الصادرات الإماراتية غير النفطية على نسبة 33% من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال السنوات الـ10 الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم، بينما بلغت حصة إعادة التصدير 45.5% بقيمة 165 مليار درهم.