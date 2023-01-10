محمد بن راشد يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في قصر زعبيل بدبي، بريان موينيهان، رئيس مجلس الإدراة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أحد أكبر بنوك العالم من ناحية القيمة السوقية.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا التطور الإيجابي المستمر في علاقات التعاون بين البنك ودولة الإمارات، في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الدولة أمام القطاع المصرفي العالمي عبر ما تتبناه من خطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وما تهيئة من بيئة داعمة للأعمال وهو ما رسخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة، وأحد المحاور الرئيسية لصناعة المال على مستوى العالم، ، كما تناول اللقاء السبل التي يمكن من خلالها تمكين بنك أوف أمريكا من التوسع في أعماله على مستوى الدولة والمنطقة.

كذلك تطرق اللقاء إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شبكة علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الخدمات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم، ترسيخاً لمكانتها كإحدى أهم وجهات الاستثمار وريادة الأعمال وأكثرها استقطاباً للكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في ذات المجال، انطلاقاً من حرص الإمارات على الاضطلاع بدور فعال كمحور دعم للقطاع على الصعيد العالمي بتقديم قيمة مضافة حقيقية تخدم مصالح مؤسساته وشركاته من مختلف الأحجام، وتأكيداً لإسهامها كشريك إيجابي في دعم التوجهات المستقبلية للقطاع المالي العالمي.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كذلك الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات للمرحلة المقبلة، كما تطرق النقاش إلى الأهداف الكبيرة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية والتي تسعى من خلالها للتحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات العشر المقبلة، وما يدعم هذا الهدف من مقومات ومن أبرزها البنية التحتية رفيعة المستوى والبيئة التنظيمية والتشريعية المرنة وما تهيأه تلك المعطيات أمام الشركات العالمية من فرص رحبة لتحقيق نجاحات جديدة في المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا عن تقديره لدولة الإمارات، وللنموذج المتطور الذي تقدمه إمارة دبي كمركز مالي ذي قدرات متقدمة، وكمنصة عالمية رئيسية للبنك لإدارة أعماله في المنطقة وخدمة تطلعاته للمستقبل فيها.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويعد "بنك أوف أمريكا"، التابع لمؤسسة "ميريل لينش" العملاقة، من المؤسسات المالية العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ويقدم خدماته إلى نحو 68 مليون عميل من الأفراد والشركات الصغيرة، ويصل عدد فروعه إلى نحو 3900 فرعاً حول العالم ضمن 35 دولة ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 213 ألف موظف. وقد أسس البنك مقره الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي في العام 2007 لإدارة أعمال البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا