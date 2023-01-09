%53 من المهنيين في الإمارات يتوقعون زيادة الرواتب خلال 2023

كشف استبيان الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، أن سبعة من 10 مهنيين في الإمارات (70%) أعربوا عن اعتقادهم، بأن الرواتب إما ستزداد أو تبقى على حالها، فيما توقع 53% تلقي زيادة على رواتبهم خلال العام الجاري.

وقال 57% من المستطلعة آراؤهم، في الاستبيان الذي أجراه أخيراً «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع «يوغوف» المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، إن حزمة رواتبهم الحالية تتضمن الراتب الأساسي، فضلاً عن المزايا، بينما صّرح 26% أنها تتضمن الراتب الأساسي فقط، في حين أفاد 18% بأنها تتضمن الراتب الأساسي والمزايا والعمولات.

وذكر 30% من المجيبين أن شركاتهم تقدم التعويض المادي مقابل العمل الإضافي.

أما بالنسبة لهيكل الأجور المفضل، يفضل ثلثي المجيبين (66%) الحصول على هيكل أجور ثابتة بنسبة 100%، بينما يفضل 25% الحصول على هيكل أجور ثابت جزئياً بأجر متغير يتضمن العمولات والحوافز.

وشملت المزايا الأكثر شيوعاً التي يحصل عليها الموظفون في الإمارات، التأمين الصحي الشخصي (46%)، وبدل تذكرة طيران سنوية (33%)، والمكافآت (27%).

وصرّح 33% من المجيبين عن عدم ارتباط ولائهم لشركاتهم بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما يرى 35% أن ولاءهم يرتبط بشكل كبير أو تام بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم.

وإلى جانب الراتب، فإن فرص التقدم الوظيفي (32%)، وطبيعة المسؤوليات اليومية (30%)، والمديرين المباشرين (27%)، تعتبر من العوامل المعززة للولاء.

وعندما سُئلوا عن خططهم المهنية خلال الـ12 شهراً المقبلة، قال 61% من المجيبين في الإمارات، إنهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في قطاع عملهم نفسه، بينما قال 43% إنهم يخططون للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

وفيما يتعلق بجودة الحياة، يعتقد نحو ثلثي المجيبين (65%) في الدولة بأنهم أفضل حالاً أو يعيشون مستوى مماثلاً لأفراد جيلهم في بلد إقامتهم.

وبالنسبة إلى الاستثمارات، قال 23% من المجيبين إنهم يقومون باستثمارات مالية منتظمة، حيث قال 12% إنهم يستثمرون في عملهم الخاص.

وقالت المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»، عُلا حداد، إن «استبيان الرواتب السنوي يكشف عن بعض التطورات التي تشمل هيكل الرواتب الحالي ومستوياتها، ومعدل الرضا عن الرواتب، والتصورات المرتبطة بتكلفة المعيشة، ما يقدم لمحة عامة عن سوق العمل والاقتصاد ككل».

وأضافت أنه «يتعين على أصحاب العمل اليوم الاهتمام بحزمة التعويضات التي يتم تقديمها للموظفين، والنظر في توقعاتهم تجاه الرواتب».

من جهته، قال مدير الأبحاث في «يوغوف»، ظافر شاه، إن «استبيان الرواتب، يسلط الضوء على سوق العمل من منظور الموظفين، ويساعد المرشّحين على معرفة قيمتهم في سوق العمل الحالي، وأصحاب العمل على معرفة ما يخدم مصلحة الشركة والموظفين».

الاستبيان

تم جمع بيانات استبيان «الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023» عبر الإنترنت، خلال الفترة بين 16 و28 نوفمبر 2022، بمشاركة 2941 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسورية، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.