"بريك بلك الشرق الأوسط" يطلق أجندته لدعم توسع الصناعة في أسواق جديدة

أعلن مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2023"، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، عن أجندة أعماله الاستراتيجية لتحفيز نمو وتقدم القطاع في المنطقة.

ومن المقرر انعقاد هذا الحدث في الفترة من 13 إلى 14 فبراير 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يُعد الحدث الرائد لقطاع نقل البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى.

وسيسلط المؤتمر، الضوء على الموضوعات المحورية؛ مثل التنمية المستدامة للقطاع، واعتماد الحلول الرقمية المتقدمة، واستكشاف فرص النمو في الأسواق الحيوية مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2023 من الحدث أكثر من 4,000 زائر، وما يزيد على 2,100 شركة من 55 دولة. وسيغطي الحدث موضوعات مهمة قام بإعدادها المجلس الاستشاري للمؤتمر والذي يضم أعضاء من كبرى المؤسسات والجهات المرموقة في الصناعة، وفي مقدمتها أدنوك للإمداد والخدمات، و"إير برودكتس"، و"بي بي سي تشارترنج"، و"دي بي شينكر"، و"دي إس في"، و"فلور".

حوارات استراتيجية

خلال مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023 سيتم تنظيم سلسلة من الحوارات الاستراتيجية، تضم عددًا من خبراء الصناعة من جميع قطاعات سلسلة الإمداد والتوريد في المنطقة. من أهمها جلسة الحوار الخاصة باستعراض المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجلسة الحوار الخاصة بالمشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى جلسة حوار أخرى لمناقشة الفرص الواعدة في أفريقيا، وجلسة خاصة بسوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وستحدد النسخة القادمة من الحدث آفاق الأعمال الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، كما ستشمل المناقشات دور المشاريع العملاقة؛ مثل مشروع نيوم ومجمع الملك سلمان للطاقة في المملكة العربية السعودية، ومشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال في قطر، في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة والأسواق الجديدة.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: "بصفتنا الحدث الأبرز في قطاع الشحن والمشاريع، نحرص على أن نكون منصة مثالية تجمع المعنيين في الصناعة، ليتم التفاعل وتبادل المعرفة فيما بينهم. وللقيام بذلك قمنا بتحديد أهم القضايا وركزنا على الأسواق الجديدة التي تمتلك فرصًا هائلة لنمو الصناعة في المنطقة".

تمكين التقدم المستدام

استمرارًا لنهجه في بناء مركز لتبادل المعرفة والخبرات في الصناعة، قام المؤتمر بتخصيص جلسة حوارية لاستعراض أهم الاتجاهات الجديدة المؤثرة في مجال إدارة المشاريع واحتساب التكاليف. وستجمع جلسات "اتجاهات التجارة وإدارة الأسطول البحري" و"توقعات تغيّر الأسعار وسعة الحمولة والمحافظة على الاستدامة" و"الخدمات اللوجستية الشاملة من خلال الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الأعمال في إدارة الموانئ"، عددًا من أهم خبراء الصناعة لمناقشة تأثير تقلبات الأسعار خلال الأشهر القادمة، وسبل معالجة التحديات المستمرة التي تواجه الصناعة في خضم عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وقالت ليزلي ميريديث، مدير التسويق في بريك بلك للفعاليات والإعلام: "تم تصميم أجندة الفعاليات في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023 لمواجهة التحديات واقتناص الفرص الفريدة التي تشهدها الصناعة. والعمل على معالجة أهم الموضوعات في مشهد سريع التغير، وقد تم إعداد جدول أعمالنا بدعم استراتيجي كبير من قبل مجلسنا الاستشاري، ليشكل خارطة طريقٍ لتوجيه القطاع نحو إيجاد الحلول العملية للقضايا الرئيسة، وتحسين تجربة مشاركة الحضور".