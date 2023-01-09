«غرفة أبوظبي» تطلق خدمة محدّثة من «شهادة المنشأ بلا جهد»

في إطار مشاركتها في «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي أطلقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، عن إطلاق خدمة «شهادة المنشأ بلا جهد» المحدّثة، بعد إجراء سلسلة من التحسينات والإضافات على النسخة السابقة، وذلك تعزيزاً لتجربة المتعاملين، واختصاراً للوقت المطلوب للحصول على الخدمة.

وأفادت «غرفة أبوظبي» بأن البرنامج يركز على خدمة المتعامل، ويُتيح لكل من يقطن ويعمل في الإمارة، فضلاً عن زوارها، الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بسرعة وسهولة وبلا جهد.

تجربة المتعاملين

ولفتت «غرفة أبوظبي» إلى أنها عملت بالتنسيق مع مكتب أبوظبي التنفيذي على وضع خطة من مراحل عدة، تستهدف تحسين تجربة المتعاملين، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المتبعة، يشارك في تنفيذها فريق عمل من مختلف التخصصات والأقسام، بعد تنفيذ دراسة مستفيضة لتحديد التحديات التي تواجه المتعاملين، والمشاركة في مختبر إعادة تصميم الخدمات مع بقية الجهات المحلية، ومناقشة المبادرات التطويرية وإشراك المتعاملين في عمليات التصميم والتحليل.

تسهيل «الأعمال»

وقال المدير العام لـ«غرفة أبوظبي»، محمد هلال المهيري: «إن خدمة (شهادة المنشأ بلا جهد) تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وإيماناً منا بأهمية وضرورة تحسين تجربة متعاملينا مع الخدمات التي نُقدمها، وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات الرقمية، لضمان استدامة تنافسية القطاع الخاص، وتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجي في منظومة الأعمال».

وأضاف: «تعتبر خدمة (شهادة المنشأ بلا جهد) أولى الخدمات المحسنة التي تطلقها (غرفة أبوظبي)، بهدف تحسين تجربة المتعاملين، والإسهام في رفع مكانة إمارة أبوظبي عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية في سهولة ممارسة الأعمال، تماشياً مع أهداف استراتيجيتنا الرامية لتقديم تجربة رقمية استثنائية لمجتمع الأعمال في أبوظبي».

تحسينات مضافة

ومن التحسينات التي تمت إضافتها على خدمة شهادة المنشأ تقليص مراحل الحصول على الخدمة، وعدد البيانات والوثائق المطلوبة، وإضافة مزايا جديدة ومبتكرة في اختيار المنتجات المراد تصديرها أو إعادة تصديرها، مثل: المنتجات الأكثر اختياراً، أو المنتجات بحسب جهة الاستلام، وإشعار المتعاملين بحالة الطلب عبر نظام «تم»، فضلاً عن ميزة الموافقة الآلية على الطلب في حالة استيفاء الشروط والمتطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير السلسلة الدولية لشهادات المنشأ التي تعتبر «غرفة أبوظبي» عضواً فيها، ومزايا أخرى.

ويُعد «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» نموذجاً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها حكومة أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها وجهة رائدة في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.