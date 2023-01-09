«إبيزا».. مجمع سكني بتصميم مستوحى من جزيرة إسبانية

تم إطلاق مُجمّع «إبيزا» السكني، ضمن مجتمع شركة «داماك العقارية» الرئيس: «داماك لاجونز».

استُوحي تصميم مُجمّع «إبيزا» من جزيرة «إبيزا» الإسبانية، ويزخر بعدد من وسائل الراحة والمرافق العصرية، منها: شاطئ وأراجيح شبكية للاسترخاء، فضلاً عن صالة أنيقة بتصميم يعرف بـ«بوهو ستايل»، إضافة إلى صالة طعام تقدم تجربة طهي إسبانية استثنائية. وسيستضيف المُجّمع الجديد حفلات عائلية ومهرجانات موسيقية. ويتكون مجتمع «داماك لاجونز» من فلل أنيقة مؤلفة من أربع أو خمس غرف نوم، ويوفر للسكان مجموعة من وسائل الراحة والمرافق الترفيهية والمجتمعية، إضافة إلى شواطئ رملية بيضاء، وقد استُوحي تصميم كل مجمع بشكل فريد من طرز البحر الأبيض المتوسط.

يقع «داماك لاجونز» بجوار مجتمع «داماك هيلز»، ويتمتع بموقع متميز بالقرب من المدارس ومراكز التسوّق والترفيه والمستشفيات، ويمتد على مساحة تبلغ 45 مليون قدم مربعة.