«ديوا»: 76.8% نسبة الإنجاز في مشروع خزان مياه «حتا»

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، مشروع خزان المياه الذي تنفذه الهيئة في منطقة «حتا»، للاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية فيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 76.8% من إجمالي المشروع.

وأفادت «ديوا» بأن السعة التخزينية للمشروع تبلغ 30 مليون غالون، بكلفة تقارب 86 مليون درهم، فيما من المتوقع الانتهاء من المشروع في أبريل 2023.

ويشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون غالون من المياه المحلّاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج.

وأكدت «ديوا» اكتمال أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 85%، كما تم تمديد نحو 98% من الأنابيب.

وقال الطاير إن «مشروع خزان المياه في حتا، يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي، وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه، بما يسهم في تعزيز استدامة موارد المياه في إطار (الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030)، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6000 مليون غالون من المياه المحلّاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة.

وتوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون غالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.