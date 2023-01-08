كهرباء دبي تحصل على شهادة «الأيزو» في نظام إدارة أمن المعلومات

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية «الأيزو» (ISO/IEC 27001:2013) التي تعد أعلى معيار على مستوى العالم في نظام إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد عمليات تقييم وتدقيق صارمة أجراها المعهد البريطاني للمعايير.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وجعل الإمارة مقياساً إرشادياً للمدن الذكية، وأفضل الممارسات في شتى المجالات، ومن ضمنها مجالات أمن المعلومات، التي تشكل إحدى أهم ركائز المدن الذكية».