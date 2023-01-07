الزرعوني: قطاع الوساطة العقارية يمر بأفضل فتراته على الإطلاق

أفاد وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، بأن قطاع الوساطة العقارية يمر بأفضل فتراته على الإطلاق وسط انتعاش الطلب على العقارات ومرور السوق بفترة صعود طويلة الأجل في مؤشر أسعار العقارات في دبي، مستفيدا من الزخم الاستثماري القوي في القطاع والتسهيلات الحكومية غير المسبوقة على صعيد منح الجنسية والإقامة طويلة ومتوسطة الأجل.

حاءت تصريحات الزرعوني بمناسبة حصوله على تصنيف 5 نجوم من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهو التصنيف الأعلى بين الوسطاء في عام 2022.

وجاء حصول وليد الزرعوني على هذا التصنيف المهم، من بين أكثر من 12500 وسيط عقاري مسجل على تطبيق التصرف العقاري الذاتي "دبي ريست" التابع للدائرة، وذلك وفقاً لمعايير مهنية دولية.

وتعتمد دائرة الأراضي والأملاك في تصنيفها للوسطاء العقاريين على أساس الأداء والخبرة وعدد وقيمة المعاملات والالتزام باللوائح والقوانين العقارية وخدمة العملاء وهيكل مكاتبهم والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتتضمن معايير المنصة الذكية للخدمات العقارية، "دبي ريست"، إجراء تصنيف إجمالي عدد المعاملات والتي حصل فيها وليد الزرعوني على 25 نقطة، فيما حصل على 20 نقطة في إجمالي قيمة المبايعات العقارية.

كما تشمل المعايير معيار سعادة المتعاملين (12.76 نقطة تقييم وليد الزرعوني) ومدى التزام الوسيط بالأنظمة والقوانين العقارية (25 نقطة)، بجانب خبرة الوسيط العقاري والتي حصل فيها الزرعوني على 5 نقاط.

وتأتي ترقية وليد الزرعوني من تصنيف الأربع نجوم إلى خمس نجوم ليعكس جودة الخدمات التي يقدمها والكفاءة في تسهيل أفضل فرصة لشراء عقار في دبي وبأفضل سعر.

ويمتلك وليد الزرعوني خبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري، ومن أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات" و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطاً بالنسبة له.

وقال وليد الزرعوني، إن "الحصول على أعلى تصنيف من تطبيق دبي ريست يأتي تكليلا لجهودي وجهود الشركة وتشجيعا على الاستمرار في العمل الدؤوب للترويج المثالي لعقارات دبي".

وأكد الزرعوني، أن التكريم يعد حافزاً إضافياً للشركة لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "نسعى لتوفير الحلول العقارية المبتكرة والتكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الوساطة العقارية في دبي والإمارات".

وأشار إلى أن القطاع العقاري في دبي سجل مبيعات قياسية غير مسبوقة في العام الماضي وتعد الأعلى تاريخيا، ما يعكس الجهود المبذولة من أطراف القطاع، سواء جهات تنظيمية ممثلة في هيئة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري، كذلك المطورين العقاريين والوسطاء.