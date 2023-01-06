طيران الإمارات تعيد إلى الخدمة أول طائرة A380 بعد تحديثها

أقلعت اليوم من مطار دبي الدولي أولى طائرات الإمارات A380 التي تم تجديدها بالكامل في إطار برنامج التحديث الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار أميركي متجهة إلى مطار هيثرو في الرحلة "ئي كيه 003".

وتعد الطائرة A6-EVM هي الأولى من 120 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات سيتم تحديث مقصوراتها الداخلية بالكامل.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: "إن عملاءنا سيلاحظون الفرق لحظة صعودهم على متن الطائرة إذ ستبدو طائرة A380 أكثر إثارة للإعجاب وترتقي هذه الطائرة التي تم تحديث تصاميمها وتجهيزاتها الداخلية بتجربة السفر في جميع الدرجات كما تمكننا من توفير مزيد من مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لتلبية طلب العملاء” ..معربا عن فخره بأن جميع أعمال التحديث تم تصميمها وتنفيذها داخل مرافق طيران الإمارات الهندسية في دبي ووفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة ما يعكس القدرات والبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي لدى طيران الإمارات.

وتخضع طائرة الإمارات A380 للتحديث حاليا هي A6-EUW ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فيها بحلول نهاية هذا الشهر.

وسيعمل المهندسون مع تقدم البرنامج على طائرتين في وقت واحد، ما يعني أنه سيتم سحب طائرة واحدة من الخدمة في الأسطول كل ثمانية أيام ونقلها إلى مرافق "الإمارات للهندسة".

وستعود بحلول عام 2024 جميع طائرات A380 المخصصة للتحديث والبالغ عددها 67 طائرة إلى الخدمة.

وستبدأ طيران الإمارات بعد ذلك العمل في تحديث 53 طائرة بوينج 777 يشملها البرنامج المنتظر أن يكتمل في منتصف عام 2025.