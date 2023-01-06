«ألفا ظبي» و«مبادلة» تبرمان شراكة استثمار في فرص الائتمان العالمية

أعلنت كل من «شركة ألفا ظبي القابضة» و«شركة مبادلة للاستثمار» عن تأسيس مشروع مشترك للاستثمار في فرص الائتمان الخاص.

وأفاد بيان أمس بأن الطرفين يستهدفان من خلال هذه الخطوة استثمار ما يصل إلى تسعة مليارات درهم (نحو 2.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة «مبادلة» الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة «أبولو» الأميركية المدرجة في بورصة نيويورك، التي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للاستثمار في فرص الائتمان الخاص عالية الجودة.

وبموجب الشراكة، ستمتلك «مبادلة» حصة نسبتها 80% من المشروع المشترك الذي يتخذ من «سوق أبوظبي العالمي» مقراً له، بينما ستمتلك «ألفا ظبي» نسبة الـ20% المتبقية.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«شركة ألفا ظبي القابضة»، المهندس حمد سالم العامري: «نواصل عن كثب تقييم الفرص الاستثمارية في سوق الائتمان الخاص، لاسيما في ظل بيئة الأسواق العالمية الراهنة التي تتسم بالتقلبات المستمرة».

وأضاف: «تمتلك كل من (مبادلة) و(أبولو) خبرة واسعة في هذا المجال، وسنعمل معاً عبر هذه الشراكة على تلبية الطلب في الأسواق العالمية على خيارات استثمارية بديلة من حلول السيولة والائتمان».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في «مبادلة»، هاني برهوش، إن الشراكة مع «ألفا ظبي» خطوة مهمة لـ«مبادلة»، في وقت تشهد فيه أسواق الائتمان الخاص حول العالم نمواً كبيراً.

وتابع: «بالاستفادة من علاقتنا الوثيقة مع (أبولو)، والخبرة الاستثمارية والملاءة المالية القوية لكل من (مبادلة)، و(ألفا ظبي)، فقد استطعنا تأسيس منصة قوية تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم، وتعزز في الوقت نفسه التكامل على مستوى منظومة الاستثمار الحيوية في أبوظبي».

بدوره، قال الشريك في «أبولو» ورئيس منصة حلول التمويل في الشركة، كريج فار: «يسعدنا مواصلة بناء علاقاتنا الوثيقة مع (مبادلة) و(ألفا ظبي)، وأن نشكل فريقاً واحداً في وقت تُعد فيه الأسواق الخاصة وجهة ممتازة للاستثمار في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق العامة».

عائدات مجزية

يواصل الاستثمار في مجال الائتمان الخاص اكتساب زخم متنامٍ على المستوى الإقليمي، ويُعتبر وسيلة لتحقيق عائدات مجزية للمستثمرين، نظراً لكونه يوفر حماية فعالة من تقلبات الأسعار أو مخاطر السوق.

ويكتسب الاستثمار في هذا المجال أهمية خاصة في ظل البيئة التشغيلية العامة الحالية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، والضغوط الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم.

وتتمتع الاستثمارات في مجال الائتمان الخاص بمكانة جيدة تتيح لها تحقيق أداء جيد عبر دورات السوق، على الرغم من التذبذبات وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً.