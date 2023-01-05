«الاتحادية للضرائب»: الخطأ في إجراءات «إمارات تاكس» يمنع تسلّم الدفعات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الدفعات الضريبية المستحقة لا يمكن تسلمها إذا أخطأ المتعامل المسجل في النظام الضريبي بالإجراءات الواجب اتباعها عبر المنصة الجديدة «إمارات تاكس»، التي تم إطلاقها أخيراً. وشددت الهيئة على ضرورة الاستفادة من الأدوات التوعوية والتعريفية المتنوعة التي وفرتها عبر موقعها الإلكتروني لتنفيذ المعاملات بسهولة وتجنب الأخطاء.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» تعقيباً على شكاوى عدد من المتعاملين تتعلق بعدم سلاسة استخدام منصة «إمارات تاكس»، حيث إن هناك صعوبة في استخدامها بجانب وجود أخطاء مثل نزول غرامات لأشخاص لم يتأخروا في سداد المستحقات الضريبية، فضلاً عن طول مدة إصلاح الأخطاء.

المنصة الجديدة

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأنها تجدد دعوتها إلى الخاضعين للضريبة للاستفادة من الأدوات التوعوية والتعريفية المتنوعة التي وفرتها عبر موقعها الإلكتروني لمساندة دافعي الضرائب، ومساعدتهم على تنفيذ معاملاتهم الإلكترونية بسهولة وكفاءة، وتجنب أي صعوبات أو أخطاء قد يتعرضون لها خلال التعامل عبر المنصة الجديدة للخدمات الضريبية الرقمية «إمارات تاكس»، التي تعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي.

وأكدت الهيئة حرصها منذ بداية التجهيز لإطلاق المنصة الجديدة على أن تتميز إجراءاتها بالوضوح والسهولة في إنجاز المُعاملات، لتحسين تجارب عملاء الهيئة خلال إدارة عملياتهم الضريبية بأساليب تتميز بالشفافية وسرعة الإنجاز.

وأشارت إلى أن عدم قيام المُسجَّل بالإجراء الجديد للدفع عبر منصة «إمارات تاكس» بدقة؛ من شأنه أن يؤدي إلى عدم استكمال عملية الدفع عبر شبكة الدفع، وبالتالي عدم استلام الدفعة من خلال المنصة الرقمية للهيئة.

ندوات تعريفية

وأضافت «الاتحادية للضرائب»، أنه في إطار التزامها بتعزيز التواصل مع دافعي الضرائب وجميع فئات المتعاملين، ولمعرفة المميزات الرئيسة وكيفية التعامل عبر منصة «إمارات تاكس»، تواصل الهيئة عقد سلسلة من الندوات التعريفية الافتراضية التي بدأت قبل انطلاق المنصة بأسابيع عدة.

وأكدت أن تلك الندوات لاتزال متواصلة يومياً، لافتة إلى أنه تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت أنه يمكن لعملاء الهيئة المشاركة في الندوات التعريفية، للتعرف على كيفية التعامل من خلال المنصة الجديدة، والحصول على إجابات لأي استفسارات، ومعرفة كيفية التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم.

وأوضحت أنه يتم عقد فئتين من الندوات التعريفية الافتراضية؛ الفئة الأولى يتم من خلالها شرح وتوضيح خطوات إعادة تعيين كلمة المرور لكل مُسجَّل لدى الهيئة، فيما يتم من خلال الفئة الثانية شرح وتوضيح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المُستحقات المتعلقة بضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، واسترداد المبالغ الضريبية القابلة للاسترداد من خلال منصة «إمارات تاكس» بدقة ودون أخطاء.

• متعاملون اشتكوا من عدم سهولة استخدام منصة «إمارات تاكس» الجديدة.

التعريف بالمنصة

ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه منذ أكثر من شهرين، تم إطلاق صفحة مُخصصة لمنصة «إمارات تاكس» عبر الموقع الإلكتروني لـ«الاتحادية للضرائب» للتعريف بالمنصة؛ تتضمن معلومات تفصيلية ومقاطع فيديو توضيحية لآلية استخدام المنصة الجديدة، وكافة الأسئلة الشائعة حول المنصة مع إجاباتها.

وأفادت بأنها ترسل جميع المُستجدات والمعلومات المُهمة مباشرة إلى دافعي الضرائب المسجلين من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل مُسجَّل لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة أنها ترحب بتواصل المتعاملين معها لمعالجة أي صعوبات قد تواجههم من خلال الاستفسار هاتفياً بمركز الاتصال أو من خلال مركز دعم متعاملي الهيئة، أو عن طريق صفحات الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.