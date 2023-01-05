"الإتحاد للطيران" تعزز رحلاتها إلى بانكوك

تعتزم الاتحاد للطيران ابتداءً من 26 مارس القادم رفع رحلاتها إلى بانكوك إلى رحلتين يومياً على خط أبوظبي - بانكوك، وتوفر بذلك 14 رحلة أسبوعياً دون توقف إلى مطار بانكوك الدولي (BKK).

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران آريك دي: بفضل أوقات سفرنا الصباحية الملائمة من أبوظبي، ستساهم رحلتنا الثانية إلى بانكوك على تحسين أوقات السفر للمقيمين في دولة الإمارات من الراغبين في زيارة تايلاند ، وستمنح رحلات العودة من بانكوك للمسافرين إلى أبوظبي فرصة الوصول في الصباح ليكون لديهم الوقت الكافي لإستكشاف العاصمة سواء كانت زيارتهم بهدف العمل أوالترفية.