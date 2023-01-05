مكتوم بن محمد: دبي مع محمد بن راشد ستصبح المركز الاقتصادي الأهم في 2033

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «منذ شبابه وهو يقود التغيير ويحقق الريادة.. حمل الوطن في قلبه، وانطلق بشعبه نحو الغد». وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «الشيخ محمد بن راشد، آمن بروعة الحلم، وألهم الملايين ليتبعوا ركب طموحه، وبقيادته أصبحت الإمارات أرض اللامستحيل، وأبهرت دبي العالم، ومعه ستصبح المركز الاقتصادي الأهم في 2033».

نائب حاكم دبي:

• «محمد بن راشد منذ شبابه وهو يقود التغيير ويحقق الريادة».

• «محمد بن راشد حمل الوطن في قلبه وانطلق بشعبه نحو الغد».