"تنظيم الاتصالات" تحذر من رسائل احتيالية تطالب المتعاملين برسوم توصيل

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية من رسائل وهمية تم رصدها أخيرا تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني.

وأفادت الهيئة، عبر بيان أصدرته من خلال حسابها الرسمي عبر منصة «تويتر»، بأنها رصدت رسائل وهمية تزعم أنها من شركات بريد كبرى، وتطلب من المتلقين الضغط على روابط لدفع رسوم التوصيل.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على إجراء الخطوات اللازمة لإيقاف مصدر الرسالة وحجب الروابط، داعية إلى ضرورة عدم الضغط أو التفاعل مع مثل هذه الروابط.

وأشارت إلى أنه من الضروري التأكد بشكل مستمر من خلال المواقع الرسمية لهذه الجهات أو تطبيقاتها تفادياً للوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني، والتواصل مع الجهات الشرطية للإبلاغ عن تلك الممارسات المخالفة للقانون.