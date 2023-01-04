سوق أبوظبي يرفع مكاسبه إلى 32.4 مليار درهم خلال جلستين

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 18.7 مليار درهم، فيما أغلق سوق دبي المالي مستقراً.

وترتفع مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 32.4 مليار درهم على مدار جلستي الإثنين والثلاثاء، مدعوماً بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات المالية والمرافق والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ودبي، من 3.218 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.237 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.657 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و580.04 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي، و197.4مليون درهم في سوق دبي.

وارتفعت، في سوق أبوظبي، أسهم «طاقة» بنسبة 3.4%، و«الجرافات البحرية» 2.2%.

وفي سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.67%، و«ديوا» 0.44%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بأكثر من 34.9 مليون درهم.

من جانبها، قالت خبيرة أسواق المال، فرح مراد: «سجلت الأسهم في سوق دبي بعض التقلبات، وشهد تغييرات محدودة، حيث استمرت حالة عدم اليقين في التأثير على توقعات المتداولين. وقد يظل السوق معرضاً لمخاوف التباطؤ العالمي، وقد يشهد بعض الانخفاضات الجديدة».

وأضافت: «اتجه أداء الأسهم في سوق أبوظبي إلى الأعلى، حيث تساعد أسعار النفط القوية في دفع المؤشر الرئيس. ويمكن أن تدعم أسعار الطاقة المرتفعة، السوق للتعافي من أحدث عمليات التصحيح للأسعار».