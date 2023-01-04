أحمد بن سعيد: شراكاتنا العالمية تدعم المتعاملين للاستفادة من خدمات طيران الإمارات

وقعت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، اتفاقية مع وزارة الخارجية في جزر البهاما لترويج السياحة في ذلك الأرخبيل الكاريبي.

وسيطلق الجانبان مبادرات مشتركة لتعزيز حركة الزوار إلى الجزر من الأسواق الرئيسة عبر شبكة طيران الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسفير البهاما لدى دولة الإمارات ودولة قطر، طوني جودي، في المقر الرئيس للمجموعة بدبي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، ونائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الأميركيتين، سالم عبيد الله.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسعدنا التعاون مع وزارة الخارجية لجزر البهاما في دعم أهدافها لتعزيز اقتصاد السياحة في البلاد. ونتطلع من خلال شراكاتنا مع (يونايتد إيرلاينز) و(إير كندا) إلى لعب دور رئيس في الترويج لجزر البهاما وجهة ترفيهية رئيسة، وتمكين العملاء عبر شبكتنا العالمية من الاستمتاع بخدمات طيران الإمارات إلى نقاطنا في أميركا الشمالية والاستفادة من الاتصال المعزز والوصول إلى الجزر».

من جانبه، قال طوني جودي: «بالنيابة عن حكومة جزر البهاما، أود أن أشكر طيران الإمارات على لعب دور في تعزيز العلاقات بين بلدينا. السياحة شريان حياة لاقتصاد بلادنا، ونأمل من خلال زيادة أعداد الزوار الوافدين إلى جزرنا الاستوائية في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تحفيز اقتصاد السياحة وتوفير قوة دافعة لبيئة الأعمال».

وأضاف: «تسهل طيران الإمارات التواصل عبر العالم، وتربط الشرق بالغرب، ونتطلع إلى التعاون الوثيق معها لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا السياحية. وسيستفيد اقتصادنا بشكل عام من تعزيز السياحة بفضل استثماراتنا الكبيرة في البنية التحتية لاستيعاب الازدهار المتوقع في السياحة. ونتطلع إلى تنظيم رحلة تعريفية العام الجاري للمؤثرين ووسائل الإعلام لتجربة أفضل ما تقدمه بلادنا وإبرازها وجهة سياحية رئيسة لجمهورهم».

وينتشر أرخبيل البهاما، المكوّن من 16 جزيرة رئيسة، على مساحة 100 ألف ميل مربع من مياه المحيط. وتعد الجزر بفضل مياهها النقية وشواطئها البكر من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في منطقة البحر الكاريبي، حيث تقدم مزيجاً ثرياً من الأنشطة الترفيهية والثقافية للزوار.

وسينظم الجانبان، بموجب الاتفاقية، حملات ترويجية مشتركة لإفادة الناقلة وتسهيل وتعزيز وصول السياح إلى جزر البهاما، من خلال إبراز جاذبية الوجهة للزوار، وكذلك أنشطة تسويقية بما في ذلك رحلات إعلامية وتجارية، وتطوير برامج سياحية مصممة خصيصاً، من خلال «الإمارات للعطلات»، ذراع طيران الإمارات للبرامج السياحية الخارجية، يمكن للعملاء حجزها عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة.

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات منتظمة إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى تورنتو في كندا. ويمكن لعملاء طيران الإمارات عبر شبكتها العالمية الاستفادة من خدماتها للسفر إلى وجهات أميركية، مثل هيوستن أو شيكاغو أو نيوارك، ومتابعة سفرهم إلى بناساو، مع «يونايتد إيرلاينز»، وذلك بفضل الشراكة بين الناقلتين. كما يمكن للعملاء أيضاً السفر إلى جزر البهاما عبر تورنتو، مع الناقلة الوطنية الكندية «إير كندا»، التي فعّلت شراكة الرمز المشترك مع طيران الإمارات في نوفمبر الماضي.

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً من طائرات «بوينغ 777»، و«إيرباص A380» وتغطي خدماتها المنتظمة حالياً أكثر من 130 وجهة عبر القارات الست.

• مبادرات مشتركة لتعزيز حركة الزوار إلى الجزر من الأسواق الرئيسة عبر شبكة طيران الإمارات.