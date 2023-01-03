1.7مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 500 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 399.22 مليون درهم و425 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 39 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 115 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 219.2 مليون درهم منها 22 رهنا لأراض بقيمة 152.81 مليون درهم و46 رهنا لفلل وشقق بقيمة 66.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 58 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 140.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 92 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الاولى بقيمة 14 مليون درهم.