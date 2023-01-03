دبي تطلق أول حاضنة مطابخ ضمن شبكة مسرّعات الأعمال

اعتمدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حاضنة الأعمال «ذي كو كيتشن» The Co-Kitchen، كأول حاضنة مطابخ تحت مظلّة شبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال المعتمدة، بدعم من مركز حمدان للإبداع والابتكار.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن هذا الاعتماد، يشكّل فرصة جديدة للشركات الناشئة في قطاع المأكولات والمشروبات، والأعمال المنزلية ذات الصلة وللمستثمرين، للتوسّع في هذا القطاع، من خلال تجربة أفكارهم الجديدة في حاضنة الأعمال الجديدة، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى شبكة واسعة من حاضنات ومسرّعات الأعمال المعتمدة في دبي، والاستفادة من نظامها الداعم لريادة الأعمال والعديد من خدمات التدريب والتوجيه ذات الصلة.

وتوفّر «ذي كو كيتشن» للشركات الناشئة، مزايا عديدة، مثل تكلفة دخول منخفضة عبر مطابخ مشتركة وفقاً لأوقات مرنة، واستشارات تخصصية في مجال إطلاق مشروعات المأكولات.

ويعدّ قطاع المأكولات والمشروبات من القطاعات الحيوية على مستوى إمارة دبي، حيث تحتضن الإمارة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى، بما فيها المطاعم المحليّة والعالميّة ووجهات الطعام الفاخرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «من شأن اعتماد أول حاضنة مطابخ لتكون ضمن شبكة دبي لحاضنات ومسرّعات الأعمال أن يشكل إضافة نوعيّة تُثري الشبكة، وتوسّع دائرة قطاعاتها وتدعم نمو الشركات الناشئة والأعمال المنزلية في قطاع المأكولات والمشروبات».

من جهته، أوضح مؤسس حاضنة الأعمال «ذا كو كيتشن»، شهزاد أفضل بهاتي، أن حاضنة الأعمال الجديدة توفر لرواد الأعمال مزايا عدة، منها إطلاق مشروعاتهم بتكلفة منخفضة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة، واستراتيجية خروج مرنة، إلى جانب دعم مجتمعي كبير من خلال الوصول إلى موردين ورواد أعمال للاستفادة وتحقيق النمو السريع، والتمتع بمطابخ مشتركة وفقاً لأوقات مرنة.