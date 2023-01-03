سوق أبوظبي المالي يربح 14 مليار درهم في مستهل تعاملات 2023

عزّز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات اليوم الأول من عام 2023، وربح رأسماله السوقي أكثر من 14 مليار درهم، وسط سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.638 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، بينما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 580.074 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% عند مستوى 10232 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2% عند مستوى 3331 نقطة.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة إكسنس، وائل مكارم، إن «سوق الأسهم في أبوظبي شهد بعض الزيادات بفضل أسعار النفط القوية، ويمكن أن يشهد أداء أفضل إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة».

وأوضح مكارم، أن سوق دبي سجل بعض التقلبات في الأسعار، بينما كانت الأسواق الرئيسة الأخرى في آسيا والولايات المتحدة لاتزال مغلقة. وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيس بعض التقلبات خلال الأيام القليلة المقبلة مع عودة المتداولين إلى السوق.

وأشار مكارم إلى أن أسواق الأسهم في الخليج بدأت العام الجديد ببعض التقلبات، حيث لاتزال حالة عدم اليقين عاملاً قوياً.