سوق أبوظبي المالي يربح 14 مليار درهم في مستهل تعاملات 2023

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات اليوم الأول من عام 2023 وربح رأسماله السوقي أكثر من 14 مليار درهم وسط سيولة تجاوزت 1.5 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.638 تريليون درهم في نهاية جلسة اليوم، بينما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 580.074 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% عند مستوى 10232 نقطة تزامنا مع ارتفاع سهم الدار العقارية بنسبة 1.1%، كما ارتفع سهم "بروج" بنسبة 3.6%. وارتفع سهم "طاقة" بنسبة 2.3% . بينما انخفض سهم "برجيل" بنسبة 0.9% عند 2.25 درهم.

وكان سهم "ملتیبلاي" أكثر الأسهم تداولا، إذ ارتفع بنسبة 3.9% بتداولات قاربت 27 مليون سهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2% عند مستوى 3331 نقطة مع انخفاض سهم "إعمار للتطوير" بنسبة 0.2%، كما انخفض سهم "ديار للتطوير" بنحو 0.2%.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إكسنس، وائل مكارم، ان "سوق الأسهم في أبوظبي شهد بعض الزيادات بفضل أسعار النفط القوية ويمكن أن يشهد أداء أفضل إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة. ومع ذلك ، لا يزال المؤشر الرئيسي تحت بعض الضغط بعد تصحيحات للأسعار خلال الأسبوعين الماضيين".

وأوضح مكارم، أن سوق الأسهم بدبي سجل بعض التقلبات في الأسعار بينما كانت الأسواق الرئيسة الأخرى في آسيا والولايات المتحدة لا تزال مغلقة اليوم. وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي بعض التقلبات خلال الأيام القليلة المقبلة مع عودة المتداولين إلى السوق.

وأشار وائل مكارم إلى أن أسواق الأسهم في الخليج بدأت العام الجديد ببعض التقلبات حيث لا تزال حالة عدم اليقين عاملا قويا. يمكن أن تدفع أسعار الطاقة الأسواق المحلية أيضا بينما تستمر الحرب في أوكرانيا وتبدأ الصين في الانفتاح.