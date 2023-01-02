تقرير يرصد أفضل المناطق للاستئجار في دبي وفقاً لـ «الدخل»

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، مجموعة مناطق لاستئجار العقارات في دبي، بأسعار معقولة اعتماداً على معدل الدخل الشهري للفرد.

وأوضح التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن معظم الأفراد ينفقون بين 40 و50% من دخلهم على السكن، في ما يحتاج الفرد، بحسب التحليلات، إلى دخل شهري لا يقل عن 6000 درهم، أو بدل سكن بقيمة 2000 درهم شهرياً لاستئجار عقار في دبي.

ولفت التقرير إلى أن من الضروري معرفة أن أصحاب العقارات يفضلون دفع القيمة الإيجارية إما كدفعة سنوية كاملة، أو على شيكات عدة مؤجلة.

(5000 و8000 درهم)

وذكر التقرير أن أكثر المناطق ملاءمةً للأشخاص الذين يراوح معدل دخلهم الشهري بين 5000 و8000 درهم شهرياً، هي: النهدة، واحة دبي للسيليكون، بر دبي، والمدينة العالمية.

وبحسب التقرير، يبلغ متوسط إيجار «استوديو» في منطقة «بر دبي» 33 ألف درهم سنوياً، ومتوسط إيجار شقة من «غرفة وصالة» 53 ألف درهم سنوياً.

أما منطقة «النهدة» في دبي، فتوفر استوديوهات بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 25 ألف درهم، وتوفر شققاً من «غرفة وصالة» بـ34 ألف درهم، وشققاً من غرفتين وصالة بـ48 ألف درهم. بدورها، توفر منطقة «واحة دبي للسيليكون» استوديوهات بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 30 ألف درهم سنوياً، وشققاً من «غرفة وصالة» بـ41 ألف درهم. من جانبها، تُعد «المدينة العالمية» واحدة من أفضل المناطق التي تتيح سكناً بأسعار معقولة، بمتوسط قيمة إيجارية لـ«استوديو» يبلغ 23 ألف درهم سنوياً، ولشقة من «غرفة وصالة» 32 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة 49 ألف درهم.

وبحسب التقرير، تأتي منطقة «البرشاء» ضمن أفضل المناطق التي تضم شققاً بمرافق ممتازة وبأسعار معقولة، وبمتوسط إيجار لـ«استوديو» يبلغ 38 ألف درهم، فيما يبلغ المتوسط في منطقة «ديرة» 30 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة وصالة 43 ألف درهم.

(8000 و12 ألف درهم)

ورصد تقرير «بيوت دوت كوم»، الخيارات السكنية المناسبة للذين يراوح دخلهم الشهري بين 8000 و12 ألف درهم، لافتاً إلى أنه على الرغم من أنّ مناطق «بر دبي»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«النهدة» تبقى من الخيارات الأكثر قبولاً، فإن بعض المستأجرين يفضلون السكن في «قرية جميرا الدائرية»، أو «دبي مارينا» أو «أبراج بحيرات جميرا» وغيرها من المناطق. ووفقاً للتقرير، يبلغ متوسط إيجار «استوديو» في «قرية جميرا الدائرية» نحو 37 ألف درهم سنوياً، ولشقة من «غرفة وصالة» 53 ألف درهم، ولشقة من «غرفتين وصالة» 74 ألف درهم. أما متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في «دبي مارينا» فيبلغ نحو 59 ألف درهم سنوياً، ولشقة من «غرفة وصالة» 94 ألف درهم.

بدورها، تبرز «أبراج بحيرات جميرا»، واحدة من أفضل المناطق للعيش في دبي؛ وتوفر استوديوهات بمتوسط إيجاري يبلغ 51 ألف درهم، وشققاً من «غرفة وصالة» بمتوسط إيجاري 68 ألف درهم. ويمكن كذلك اختيار منطقة «الخليج التجاري» التي توفر خيار استئجار «استوديو» بمتوسط إيجاري يبلغ 60 ألف درهم.

(بين 12 و18 ألف درهم)

وأشار التقرير إلى أفضل المناطق لاستئجار عقارات، لأصحاب الدخول التي تراوح بين 12 و18 ألف درهم، ومنها: «دبي مارينا»، بر دبي، قرية جميرا الدائرية، النهدة، واحة دبي للسيليكون، والخليج التجاري.

وتتوافر في منطقة «دبي مارينا» شقق من «غرفة وصالة» بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 94 ألف درهم سنوياً، في وقت تتوافر فيه في «قرية جميرا الدائرية» شقق من «غرفتين وصالة» بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 74 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة بمتوسط يبلغ 112 ألف درهم سنوياً. أما منطقة «بر دبي»؛ فتوقر شققاً من «غرفتين وصالة» بمتوسط إيجاري يبلغ 71 ألف درهم، وثلاث غرف وصالة بمتوسط إيجاري 95 ألف درهم، فيما توفر «واحة دبي للسيليكون» شققاً من ثلاث غرف وصالة بمتوسط 93 ألف درهم.

وفي حال كنت تبحث عن شقة من «غرفة وصالة» في «الخليج التجاري»، فإن متوسط القيمة الإيجارية يبلغ 80 ألف درهم سنوياً.