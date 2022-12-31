3397 شاباً لا تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً يعملون في «ديوا»

استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) دور مجلس الشباب التابع لها، في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن الكوادر البشرية في الهيئة تضم 3397 من الموظفين الشباب، ممن تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، يشكلون 30% من إجمالي الموظفين.

أفادت الهيئة بأنه، منذ أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، نظم المجلس أكثر من 65 فعالية، و25 محاضرة توعوية، وأربع رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، فيما شارك في تسعة منتديات ومؤتمرات عالمية.

وأكدت «ديوا» أنها تولي أهمية كبرى لدعم الشباب واستثمار طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن مجلس الشباب، استضاف ستة وفود ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في اثنين من البرامج الوطنية والعالمية خلال عام 2022، فيما أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.