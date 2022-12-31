دبي تسجّل 2071 مبايعة لشقق وفلل بـ 5.64 مليارات درهم في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 9.6 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2250 مبايعة بقيمة 7.03 مليارات درهم، منها 179 مبايعة لأراض بقيمة 1.39 مليار درهم، و2071 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.64 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات ملياري درهم، بينما

شهدت الهبات، تسجيل 94 هبة بقيمة 537.7 مليون درهم، أهمها سجلتها منطقة نخلة جميرا بقيمة 301 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بقيمة 175 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، ثم مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 95 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وثالثة في منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 336 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان في منطقة «جزيرة 2»، الأولى بقيمة 133 مليون درهم، والثانية بـ127 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 269 مبايعة بقيمة 466 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 239 مبايعة بقيمة 340 مليون درهم وثالثة في «الثنية الثالثة»، حيث سجلت 170 مبايعة بقيمة 468 مليون درهم.