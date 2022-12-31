«إمباور» تجدد التزامها بتطبيق نظم «آيزو»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نجاحها في تجديد شهادات «الآيزو»، والتي تمثلت في نظام إدارة الجودة، ونظام الإدارة البيئية، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وذكرت «إمباور» في بيان أمس، أنها تمكنت من تجديد تلك الشهادات بفضل اجتياز التدقيق الخاص بالأنظمة الإدارية المتكاملة الذي نظمته شركة «Burea Veritas» بنجاح، حيث أصدرت الشهادات بناءً على مراجعة نظام الإدارة المتكاملة لـ«إمباور» التي تقوم بها الشركة ومحطات التبريد التابعة لها ومواقع المشروعات الجديدة، إضافة إلى مركز خدمة المتعاملين للتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، «حرص المؤسسة على توفير خدمات نوعية ترقى إلى طموحات المتعاملين».