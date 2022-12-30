انخفاضات في أسعار الوقود خلال يناير

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل، وبقيمة وصلت 52 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل تراجعا بقيمة بلغت 45 فلسا مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر يناير انخفاضا من مبلغ 3.30 دراهم سابقا، ليصل إلى 2.78 دراهم، بتراجع بلغ 52 فلساً، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» تراجعا من سعر 3.18 دراهم، ليصل إلى 2.67 دراهم بانخفاض 51 فلسا، فيما يتراجع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 3.11 دراهم ليصل إلى 2.59 درهم بانخفاض بلغ 52 فلسا.

ويحقق سعر لتر الديزل انخفاضا من مبلغ 3.74 دراهم لليتر سابقا، ليصل إلى 3.29 دراهم وبانخفاض بلغت قيمته 45 فلسا.