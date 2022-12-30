قطاعات اقتصادية تحقق أداءً استثنائياً خلال 2022

سجّل العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً استثنائياً خلال عام 2022، تصدّرتها العقارات والطيران والسياحة والتجارة الخارجية والتجزئة والقطاع المالي. ويُعد عام 2022 عاماً استثنائياً للقطاع العقاري في دبي والإمارات على صعيد الفعاليات العقارية والمبيعات القياسية غير المسبوقة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي من تداعيات الجائحة، والتعامل مع التحديات العالمية.

وشهدت الإمارات خلال عام 2022 إطلاق مبادرات متعددة تدعم التحوّل التقني واقتصاد المعرفة وتطوير قطاع الاتصالات، فضلاً عن استقطاب الشركات الرقمية العالمية.

كما حقق قطاع الطاقة في الدولة نجاحات قوية وقفزات كبيرة على المستويات كافة، بجانب العودة لاستضافة الفعاليات الكبرى سواء المتعلقة بالطاقة النظيفة أو التقليدية.