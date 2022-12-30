«إينوك» تفتتح محطتي خدمة جديدتين في دبي

افتتحت مجموعة إينوك محطتي خدمة جديدتين في منطقتي وادي الصفا ووادي العمردي بدبي، وذلك بالتماشي مع خطط المجموعة لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها، لترفع بذلك العدد الإجمالي لمحطات الخدمة إلى 133 محطة في دبي، و180 محطة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن المحطتين الجديدتين، شيّدتا في منطقتين استراتيجيتين، تسهمان في خدمة العملاء بشكل كبير، إذ تخدم المحطة الأولى الواقعة في وادي الصفا مقابل القرية العالمية سائقي السيارات، الذين يستخدمون شارع الشيخ محمد بن زايد، القادمين من الشارقة والإمارات المجاورة الأخرى، والمتجهين نحو أبوظبي وجبل علي ودبي وورلد سنترال، بينما تلبي محطة الخدمة الثانية الواقعة في وادي العمردي احتياجات السكان والزوار من سائقي السيارات في منطقة الخوانيج 1 و2 باتجاه شارع الإمارات.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمحطة وادي الصفا 40 ألفاً و900 قدم مربعة، وتضم ساحة للتزود بالوقود فيها أربع حارات وثماني مضخّات لتعبئة الوقود. كما زوّدت المحطة بخمسة خزانات وقود بسعة 15 ألف غالون، ومحطة لشحن السيارات الكهربائية.

وتمتد المحطة في وادي العمردي على مساحة تبلغ 16 ألفاً و744 قدماً مربعة، وتحتوي على ساحة تضم ثلاث حارات وست مضخّات لتعبئة الوقود.

وزوّدت المحطة بخمسة خزانات وقود بسعة إجمالية تبلغ 12 ألف غالون، ومحطة لشحن السيارات.