«إم إس سي ورلد يوروبا» تستعد لـ 14 رحلة و189 ألف سائح بحري إلى دبي

أعلن «ميناء راشد» عن استقباله سفينة «إم إس سي ورلد يوروبا» MSC WORLD EUROPA في 21 ديسمبر 2022، وذلك في أولى رحلاتها السياحية إلى منطقة الشرق الأوسط، قادمة من قطر، بعد أن استخدمت كفندق عائم للمشجعين في «بطولة كأس العالم 2022».

وأفاد بيان أمس بأن السفينة ستجري خلال هذا الموسم السياحي، بحسب جدول رحلاتها المقرر، 14 رحلة إلى «ميناء راشد»، حيث سيتجاوز عدد الركاب 189 ألف سائح إلى دبي التي تكتسب زخماً كبيراً بصفتها البوابة الرئيسة للرحلات السياحية البحرية إقليمياً وعالمياً.

وتعد السفينة الأكثر تطوراً في العالم، والأفضل في فئتها بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها، ومجهّزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة.

4500 سائح

وبحسب البيان، فقد انطلقت السفينة في رحلتها الأولى لأربع ليالٍ متجهة إلى دبي من الدوحة ضمن الموسم السياحي الشتوي، ما يؤكد على المكانة الاستراتيجية لـ«ميناء راشد» وإمارة دبي، كونها الوجهة المفضلة للسياحة والترفيه في الأنشطة البحرية في المنطقة.

وتم استقبال السفينة السياحية التي تحمل على متنها أكثر من 4500 سائح وطاقم بحري بقيادة القبطان ماركو ماسا، من قبل مدير أول إدارة الأعمال لدى شركة «بي آند أو ماريناز» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، عصام أحمد، الذي قدّم هدية تذكارية إلى قبطان السفينة مصممة خصيصاً لهذه المناسبة.

حدث استثنائي

وقال مدير أول، إدارة الأعمال لدى «بي آند أو ماريناز»، عصام أحمد،: «يُعتبر رسو سفينة الرحلات السياحية الأوروبية الصديقة للبيئة (إم إس سي ورلد يوروبا) في محطة سفن الرحلات البحرية بميناء راشد حدثاً استثنائياً بالنسبة لنا، إذ يؤكّد على الإمكانات النوعية لمرافقنا المتطورة التي لا تقتصر على استقبال السفن الكبيرة وحسب، بل تتعداها لتلبي خدمات السفن الأكثر تطوراً تقنياً، والتي تتطلب تقديم الدعم والإسناد الفني بشكل خاص».

وأضاف: «نفخر في (ميناء راشد) بامتلاكنا الخبرات المتميزة التي توفر كل الخدمات لهذه السفينة، كما نؤكد كامل استعدادنا لاستقبال المزيد من السفن السياحية من الطراز الحديث بمواصفات عالمية، لتقديم خدمة عالية الجودة لها».

وتابع أحمد: «بفضل الإمكانات الهائلة لدبي، واستثماراتها الكبيرة في صناعة السياحة، وتوسعها في إطلاق محطات جديدة لسفن الرحلات البحرية، فإننا نتوقع أن يكون الموسم السياحي لشتاء 2023/2022 أكثر نجاحاً، ليرتفع عدد زوار مدينة دبي إلى 600 ألف سائح عبر الرحلات البحرية، وهو يمثل ضعف العدد المحقق في الموسم السياحي الماضي».

السياحة البحرية

من جانبه، قال المدير المساعد للعمليات الخارجية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، سعود محمد سعيد حارب: «تواصل السياحة البحرية زخمها ولعب دور محوري في نمو قطاع السياحة في دبي، فيما يعزز استقبال ميناء راشد لسفينة (إم أس سي ورلد يوروبا) في أولى رحلاتها السياحية إلى المنطقة، من مكانة دبي كمركز رائد للرحلات البحرية».

وأضاف: «يعد وصول هذه السفينة السياحية الصديقة للبيئة تجسيداً لاستراتيجيتنا السياحية الداعمة للاستدامة، حيث يعكس (ميناء راشد) التطور السريع الذي تشهده المدينة التي ترسخ مكانتها العالمية في السياحة البحرية».

سفينة مستدامة

تعمل السفينة بفضل محركاتها المتطورة الصديقة للبيئة بالغاز الطبيعي المُسال، إذ تنتج منها انبعاثات منخفضة بنسبة 99% أقل من ثاني أكسيد الكبريت، و85% أقل من ثاني أكسيد النيتروجين، و20% أقل من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالسفن التي تعمل بالوقود التقليدي، ما يجعلها واحدة من أكثر السفن المتطورة ذات المواصفات العالمية.

وتعتبر سفينة «إم إس سي ورلد يوروبا» الأفضل في فئتها، مقارنة بالسفن السياحية الأخرى العاملة بوقود الغاز الطبيعي المُسال، لأنها تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من خلايا وقود الغاز الطبيعي المُسال عالية الكفاءة، التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون.

مرسى اليخوت الفاخر

يتسع مرسى اليخوت الفاخرة في «ميناء راشد» حالياً لنحو 454 يختاً، ويضم أماكن مخصصة لرسو 19 يختاً فاخراً بأحجام كبيرة، ما يجعل من الميناء الوجهة المثالية لأكبر وأفخم اليخوت على مستوى العالم.

كما يوفر المرسى خدمات على مدار الساعة لتزويد اليخوت بالوقود ومناوبات الإشراف والمراقبة على رصيف رسو السفن، وتقديم خدمات صيانة اليخوت والاتصال بالإنترنت اللاسلكي المجاني.