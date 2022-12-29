إصدار رخصة مناولة وتخزين الوقود النووي بالوحدة الرابعة في «براكة»

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الدوري في الآونة الأخيرة، حيث تم اطلاعه خلال الاجتماع على مستجدات سير العمل في محطة براكة للطاقة النووية.

وتم إطلاع مجلس الإدارة على الوضع الحالي للأنشطة الرقابية للهيئة في ما يخص التشغيل التجاري للوحدتين الأولى والثانية بالمحطة، والاختبارات المختلفة التي يتم إجراؤها بالوحدة الثالثة استعداداً للتشغيل التجاري. كما تعمل الهيئة حالياً على مراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الرابعة.

ووافق مجلس الإدارة على إصدار رخصة لشركة نواة للطاقة لمزاولة بعض الأنشطة الخاضعة للرقابة في الوحدة الرابعة بمحطة براكة، حيث تسمح هذه الرخصة للمشغل بمناولة وتخزين الوقود النووي الجديد في الوحدة الرابعة. وجاءت هذه الموافقة بعد أن أجرت الهيئة عمليات تقييم وتفتيش لضمان امتثال مقدِّم طلب الرخصة بمتطلبات الهيئة في ما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات.

كما وافق أيضاً مجلس الإدارة على إصدار استراتيجية الهيئة للتعامل مع «المصادر اليتيمة». وتتطلب هذه الاستراتيجية إعداد خطة عمل عامة من قِبَل الهيئة وأعضاء لجنة الوقاية من الإشعاعات لوضع الحوكمة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة داخل اللجنة وبناء القدرات اللازمة لكشف هذه المصادر والبحث عنها واستعادتها.