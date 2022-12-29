«الرواد»: عقارات دبي ستواصل تألقها في 2023

أكدت مؤسسة الرواد للعقارات، المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، أن آفاق سوق العقارات في دبي واعدة خلال العام المقبل، اعتماداً على معطيات نهاية العام الجاري، وعلى مؤشرات داخلية وخارجية ترجح كفة مواصلة عقارات الإمارة التألق من جديد خلال عام 2023.

وأوضحت «الرواد للعقارات»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن السوق تحظى بثقة المستثمر الأجنبي الذي يحظى بمجموعة من القوانين والتشريعات التي تدعم وتنمي استثماراته، والتي جعلت من دبي سوقاً جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما القادمة من الصين وأوروبا ودول المنطقة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إسماعيل الحمادي، إن «سوق دبي العقارية مرشحة لمواصلة الأرقام المسجلة في عام 2022 بدعم من عوامل عدة، أهمها الانفتاح الكبير الذي تشهده الصين بعد أزمة (كوفيد ـ 19)، وتدفق المستثمرين الصينيين نحو الخارج، خصوصاً دبي».

وأضاف أن «السوق مستهدفة أيضاً من قبل المستثمرين الأوروبيين الذين تدفقوا بقوة إلى دبي خلال العام الجاري».