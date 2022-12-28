الناقلات الوطنية تُحلّق إلى 536 وجهة بنهاية 2022

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين خلال عام 2022، بعد تعافيها الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

ونجحت الناقلات الوطنية خلال العام الجاري في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

واستناداً إلى بيانات رسمية من الناقلات الوطنية، تصل رحلات الناقلات إلى 536 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة وذلك مع اقتراب نهاية عام 2022.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 130 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و66 وجهة لـ«الاتحاد للطيران»، و114 وجهة لـ«فلاي دبي»، ونحو 190 وجهة لـ«العربية للطيران»، انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمس في دولة الإمارات والمغرب ومصر، بحيث تشمل «العربية للطيران أبوظبي»، فيما تضم محفظة «ويزإير» أبوظبي نحو 36 وجهة.

ونجحت «الاتحاد للطيران» في إضافة ثلاث وجهات جديدة خلال العام الجاري، فيما أضافت «طيران الإمارات» خمس وجهات، بينما أضافت «فلاي دبي» 20 وجهة، و«العربية للطيران» نحو 14 وجهة.

ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية زخم النمو والانتعاش في الأعوام المقبلة مستفيدة من الطلب القوي على السفر من وإلى الإمارات بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة ونجاح «إكسبو 2020 دبي»، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة «كوب 28» في 2023.

السعة المقعدية

أظهرت بيانات أولية أن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 67.4% في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال عام 2022، لتصل إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة بـ38.16 مليون مقعد في عام 2021، وفق أحدث بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.