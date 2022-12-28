تصرفات عقارات دبي تسجل 3.3 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.3 مليارات درهم. وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 559 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 59 مبايعة لأراض بـ353.86 مليون درهم، و500 مبايعة لشقق وفلل بـ1.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 32 مبايعة بـ78 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون 1.29 مليار درهم، منها 27 رهناً لأراض بـ605.48 ملايين درهم، و59 رهناً لفلل وشقق بـ685.42 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 12 هبة بـ190.46 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 180 مليون درهم.