72 مليار دولار مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي للإمارات بحلول 2027

قال الأستاذ المساعد في كلية إدنبرة لإدارة الأعمال وخبير فى السياحة بجامعة "هيريوت وات" بدبي، الدكتور شون لوتشري، إن "السياحة توفر عالميا 10% من فرص العمل في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، وستصل وظائف السياحة إلى مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن تتعافى إلى 324 مليونًا في عام 2023".

وأضاف: "تعد السياحة محركا مهما للنمو الاقتصادي للبلدان، وكان تطوير هذا القطاع من بين الأولويات القصوى للحكومات على مستوى العالم. وعلى سبيل المثال، في الإمارات، السياحة هي صناعة رئيسة في تعزيز الاقتصاد، ويُقدر إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 72 مليار دولار أميركي (264 مليار درهم)، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027".

وتابع: "تؤكد استراتيجية السياحة الإماراتية 2031، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا رؤية حكومة الإمارات لتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. وبزيادة سنوية قدرها 27 مليار درهم، تهدف الحكومة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم إماراتي في قطاع السياحة.

وأشار إلى أن "النمو المستمر في قطاع السفر والسياحة أدى إلى تحول كبير في كيفية تفاعل الشركات مع العملاء. ومع تطور أولويات المسافر، أصبح التركيز على تجربة العميل وتحسينها أمرا بالغ الأهمية. وأدت التطورات الأخيرة مثل تسجيل الوصول في الفنادق والمطارات والجولات الافتراضية للمتاحف والمعارض الفنية وتجربة وجهات مختلفة حول العالم من خلال الواقع الافتراضي أو من خلال تقنيات الميتافرس إلى تسريع دمج التكنولوجيا مع السفر. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الزيادة في المسافرين المهتمين بالبيئة تقود نمو السياحة المستدامة".

وأشار المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع إلى 9.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعد السياحة محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي للبلدان، وكان تطوير هذا القطاع من بين الأولويات القصوى للحكومات على مستوى العالم.

وتستمر الأحداث المفاجئة العالمية مثل الوباء والتحديات المستمرة المحيطة بأزمة الطاقة وتغير المناخ في التأثير على الصناعة وسلوك المستهلك. وقد استدعى ذلك المنظمات لإعادة التفكير في مستقبل القطاع وتقديم نماذج أكثر استدامة للسياحة.

وسيشهد عام 2023 تحول تركيز المسافرين نحو السفر المستدام والخال من الكربون. وتوقع استطلاع أجرته Booking.com في عام 2022 استعداد المسافرين للقيام بخيارات سفر مستدامة ، حيث أعرب أكثر من 57 في المائة من الأشخاص عن نيتهم في السفر بشكل مستدام في المستقبل.

ولتسخير فرص السياحة المستدامة، سيتعين على الشركات التركيز على بناء القدرات مع زيادة المعرفة حول الممارسات المستدامة. على سبيل المثال، تقدم منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) التدريب لأكثر من 30 فندقًا في مصر وتعدهم لاعتماد ممارسات مستدامة للحد من انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك ، مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في عام 2023 ، تأتي الاستدامة في طليعة جدول الأعمال الاقتصادي في الدولة ، والتي ستنعكس بلا شك على قطاع السياحة.

التقنيات الحديثة والتكنولوجيا

ويمكن أن تولد تقنية الميتافرس قيمة هائلة للشركات وأصحاب المصلحة في القطاع ، ومع ذلك فمن الأهمية فهم كيفية تأثير الميتافرس على قطاع السياحة. يحتاج رواد الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرون أيضًا إلى أن يكونوا على دراية بالمزايا العملية التي توفرها تلك التقنيات مثل تبسيط عملية الحجز ، وتوفير المشاركة التجريبية للمسافرين المحتملين وتشجيع عمليات الشراء المتعلقة بالسفر. لدى تقنية الميتافرس القدرة على تجاوز القيود المادية وتوفير تجربة معززة للمسافرين عبر مختلف جوانب السفر والسياحة. الاحتمالات لا حصر لها مع فرص التى تقدمها تقنية الميتافرس حيث انها لها صلة بجميع جوانب السفر ، بما في ذلك الفنادق وشركات الطيران والمتنزهات الترفيهية ، ويمكنه أيضًا تبسيط إجراء العمليات. على سبيل المثال ، سجلت ديزني مؤخرًا براءة اختراع لمنتزه ترفيهي قائم على الميتافرس والذي سيكون لديه القدرة على تجاوز الحواجز المادية والرقمية. أعلنت طيران الإمارات أيضًا أنها ستنظم تجارب مثيرة في الميتافرس لعملائها وموظفيها. مع الابتكار المستمر في الواقع الافتراضي والواقع المعزز ، جنبًا إلى جنب مع تزايد شعبيتها بين العملاء. بالتأكيد لن تحل محل التجارب الحقيقية ولكنها ستحسن التجارب الغامرة وتستمر في الارتقاء بصناعة السفر.

الرموز غير القابلة للاستبدال

مع استمرار العلامات التجارية في التوسع في الميتافرس ، ستصبح NFTs فرصة رئيسية لعالم السفر. تعد NFTs واحدة من أحدث الابتكارات الرقمية وتوفر فرصة فريدة لصناعة السفر والسياحة للتفاعل مع السياح بطريقة جديدة ومثيرة. يمكن للصناعة استخدام NFTs لتعزيز علامتها التجارية وميزتها التنافسية في مجالات التسويق و وكأداة للدفع وإصدار التذاكر والحجز.