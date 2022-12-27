«غرفة دبي» تطلق مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق «مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات»، بهدف تشجيع الحوار بين الشركات المتخصصة بهذا المجال على اختلاف أحجامها، وإرساء السياسات اللازمة لدعم مصالحها، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي رائد في التعاملات الرقمية. وستلعب «مجموعة عمل التكنولوجيا المالية والمدفوعات» دوراً مهماً في دعم شركات دبي، وتزويد أعضائها بالرؤى المستنيرة والتحليلات الرئيسة حول توجّهات قطاع التكنولوجيا المالية، ووضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية.