مليارا درهم مكاسب الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

رفعت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع وربح رأسمالها السوقي أكثر من ملياري درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.216 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس الماضي إلى 3.218 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.637 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و580.95 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.15 مليار درهم موزعة بواقع 1.032 مليار درهم في سوق أبوظبي، و123.59 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 238.15 مليون سهم عبر تنفيذ 9.79 آلاف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% عند مستوى 3326 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 123 مليون درهم، تزامناً مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.2% عند 5.91 دراهم. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% عند مستوى 10245 نقطة، وبتداولات إجمالية بلغت مليار درهم.