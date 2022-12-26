الحبتور: سنطور أضخم مشروع عقاري أفقي على مستوى العالم في 2023

كشفت مجموعة الحبتور عن خططها لتشييد ثلاثة مشاريع عقارية ضخمة، في مناطق مختلفة من مدينة دبي، خلال العام المقبل 2023، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 9.5 مليار درهم.

وأعلن مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، أن المشاريع الجديدة تتضمن أبراجاً سكنية سيكون أحدها هو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، من حيث حجم الشقق وعددها، لافتاً الى أن التعافي القوي لاقتصاد دبي خلال العام 2022، وعودة معدلات التنمية الى مستوياتها المرتفعة، وبشكل يفوق سنوات ما قبل أزمة «كوفيد-19»، كانت عوامل مشجعة للدخول في النشاط العقاري مجدداً، واتخاذ قرار مضاعفة الاستثمار في مشاريع نوعية جديدة.

وتفصيلاً قال الحبتور أن المشروع الأول هو في مجمع الحبتور سيتي، ويضم أبراجاً سكنية سيكون أحدها هو الأضخم عالمياً، ويشكل المجمع مركزاً حيوياً للسكن والضيافة والترفيه، وتبلغ تكلفة انشائه 4.5 مليات درهم.

مضيفاً بأن المشروع عبارة عن مجمع أفقي يلبي مختلف الاحتياجات المعيشية، ويضم أكثر من 20 مرفقاً منها حمام سباحة بانورامي فسيح يطل على أفق دبي الرائع.

وأوضح أن المشروع العقاري الثاني يتضمن انشاء مجمع سكني متميز في منتجع حبتور جراند في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، بتكلفة تصل الى 2.5 مليار درهم. مشيراً الى أنه يتضمن منشآت استثنائية، ومناظر خلابة تطل على الخط الساحلى لإمارة دبي، ومعالم المدينة البارزة.

وحول المشروع الثالث، قال مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة الحبتور: "يشمل اعادة تطوير برج الحبتور في المارينا، بتكلفة تصل الى 2.5 مليار درهم"، مشيراً الى انه سيتم استبدال برج الحبتور الحالي ببرج سكني أوسع وأكثر فخامة في قلب مارينا دبي، ويطل على مناظر رائعة لمارينا لا مثيل لها.

وأكد خلف الحبتور أن حافظة المشاريع الجديدة الموّسعة ستنفذ بتمويل داخلي. لافتاً الى أن المجموعة تعتبر هذه المشاريع التوسعية ضرورة تعبّر عن وضوح مسار التطوير والتنمية الذي تسلكه قيادة البلاد والرؤية التي تنتهجها، بما يؤدي الى نمو الاقتصاد الاماراتي بوتيرة لا نظير لها في أي بلد آخر. مشدداً على أن دولة الامارات عامة، ودبي على وجه الخصوص، ملاذاً آمناً لمختلف الجنسيات، وتزداد أمناً وأماناً بفضل خطوات التطوير المستمرة التي تجعل منها المكان الأفضل للاستثمار وتحقيق عائدات جاذبة.