«أسبوع الاستدامة» يستقطب 113.6 ألف مشارك

شهد «أسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة 2022»، الذي نظّمه «مركز أخلاقيات الأعمال» التابع للغرفة، أخيراً، تحت شعار «إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة»، مشاركة واسعة فاعلة بلغت 113 ألفاً و600 مشارك من 330 جهة مختلفة.

وقال مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة دبي، الدكتور كمال ملاحي، إن المشاركة القوية في «أسبوع الاستدامة 2022» تعكس التزام قادة الاستدامة المشاركين من مجتمع الشركات في دبي وخارجها؛ إذ قدّم هؤلاء رؤى بالغة الأهمية حول ما يمكن فعله لدعم إشراك الأطراف المعنية في مسار الاستدامة، وبالتالي تحسين ممارسات الأعمال في دبي.