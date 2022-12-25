مذكرة تفاهم تمهد لتوفير حلول مواقف السيارات الذكية في الإمارات

وقّعت شركة «إنفرا إكس»، إحدى الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «GOSPACE»، الشركة الرائدة في مجال إنترنت الأشياء والمتخصصة في الأنظمة الإلكترونية الدقيقة وأنظمة الاتصالات وإنترنت الأشياء وتقنيات الفضاء، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «إنفرا إكس»، راشد الأحمدي، ورئيس قسم الشراكة لشركة «GOSPACE»، صالح درخش.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى فتح المجال أمام تعاون مشترك بين الشركتين، بما يسمح لـ«GOSPACE» الدخول إلى سوق دولة الإمارات تحت مظلة «إنفرا إكس»، لتقديم حلول تطوير أنظمة مواقف السيارات الذكية باستخدام إنترنت الأشياء.