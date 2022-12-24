دبي تسجل 2392 مبايعة عقارية بـ 6.32 مليارات درهم في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 9.1 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 2392 مبايعة بقيمة 6.32 مليارات درهم، منها 159 مبايعة لأراضٍ بقيمة 877.59 مليون درهم، و2233 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.44 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.65 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 79 هبة بقيمة 172.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بـ97 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى، ثم مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية. وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 177 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 315 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ183 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 278 مبايعة بقيمة 720 مليون درهم.