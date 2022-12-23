«الاتحادية للضرائب»: مبادرة جديدة لتسهيل تسجيل الشركات الصغيرة بـ «الضريبة»

تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب، طرح مبادرة جديدة تحت اسم باقة «موفق»، لتسهيل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل بضريبة الشركات عبر مكاتب تقديم الخدمات في الدولة، مثل «تسهيل» و«آمر» وغيرهما، وذلك بالتعاون مع الوكلاء الضريبيين في الدولة، وأيضاً لإعداد وطرح برامج محاسبية منخفضة التكاليف، لتخفيف الأعباء المالية عن تلك الفئة من الشركات.

نظام محاسبي

ويتمثل أكبر تحد يواجه أصحاب المشروعات، لاسيما الصغيرة، قبل التسجيل في ضريبة الشركات، بضرورة وضع نظام محاسبي ومسك دفاتر محاسبية وقوائم مالية حتى لو كانت معفاة من التسجيل، إذ إنه بموجب قانون الشركات الصادر أخيراً، يتوجب على الخاضع للضريبة إعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة.

كما يجب عليه الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات التي تدعم المعلومات الواردة في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات أو في أي إقرارات أخرى مقدمة للهيئة، فيما يتوجب على الأشخاص المعفيين الاحتفاظ بجميع السجلات التي تدعم وضع إعفائهم الضريبي.

حلول مبتكرة

وبحسب مسودة باقة «موفق»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تهدف الهيئة الاتحادية للضرائب إلى تقديم حلول مبتكرة تساعد الأعمال على الامتثال الضريبي، وتنظيم السجلات المحاسبية والقوائم المالية.

وذكرت الهيئة في مسودة مبادرتها، أنه في إطار استراتيجيتها للمساهمة في إطلاق مشروعات تحولية كبرى وسريعة، تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، وتنفيذاً للمنهجية الجديدة للعمل الحكومي، بدأت الهيئة في تصميم وتنفيذ مشروع باقة «موفق» التي تهدف إلى تقديم حلول ضريبية مبتكرة، لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر آليات تتميز بالسرعة والسهولة والدقة، مصممة خصيصاً لتناسب هذه الفئة المهمة من الشركات.

بيئة مثالية

وأفادت الهيئة، بأن إطلاق باقة «موفق»، يأتي ضمن خططها للمحافظة على بيئة ضريبية مثالية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، والمساهمة في الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ضريبة

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت أخيراً، فرض ضريبة اتحادية على صافي أرباح الأعمال في كل إمارات الدولة، حيث ستخضع الأعمال لضريبة الشركات، إما في الأول من يوليو 2023، أو في الأول من يناير 2024، اعتماداً على سنتها المالية الأولى. وتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 9% للدخل الخاضع للضريبة، الذي يزيد على 375 ألف درهم.

تسهيلات «موفق»

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن باقة «موفق» التي تعتزم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ستوفر مجموعة متنوعة من التسهيلات، أبرزها آلية تسريع التسجيل الضريبي لرواد الأعمال، وتوفير متخصص علاقات ضريبية للتعامل مع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعداد وطرح برامج محاسبية منخفضة التكاليف.

كما توفر الباقة، تقديم خدمات استباقية ومنح الأولوية لمعالجة الطلبات المقدمة من ممثلي الشركات الصغيرة، علاوة على تعاون الهيئة مع مشغلين أو مكاتب تقديم الخدمات (مثل مكاتب تسهيل).