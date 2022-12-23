«إينوك» تفتتح محطة خدمة مدمجة في أم القيوين

أعلنت مجموعة إينوك، أمس، افتتاح أحدث محطات الخدمة المدمجة التابعة لها في منطقة الأقرن بأم القيوين، ليرتفع بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارة إلى محطتين، وأربع محطات مدمجة في الدولة.

وأفادت «إينوك» بأن محطة الخدمة المدمجة الجديدة تتميز بموقع استراتيجي يوفر لها القدرة على تلبية احتياجات السائقين القادمين من وإلى أم القيوين - رأس الخيمة، وكذلك حركة المرور من منطقة أم الثعوب الصناعية في أم القيوين باتجاه شارع الإمارات.

وتضم المحطة أربع مضخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة، إذ توفر البنزين «الخصوصي 95» و«الممتاز 98».

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 45 ألف لتر، ويُمكنها تزويد 800 سيارة بالوقود يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، إن «افتتاح المحطة يؤكد التزام (إينوك) دعم قطاع الطاقة في الدولة، عبر توفير خيارات فعّالة وآمنة للتزود بالوقود، وضمان تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية».

وأضاف: «يأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن خطط استراتيجية طويلة الأجل للمجموعة، لتعزيز حضورها في قطاع تجزئة الوقود، وإثراء تجارب المتعاملين، وتقديم خدمات مميزة».

وأشار إلى أنه «منذ بداية العام، أعلنت المجموعة إضافة أربع محطات خدمة مدمجة إلى شبكتها في الدولة، ما يشكل دليلاً على تفانيها في تلبية الطلب المتنامي على الوقود».