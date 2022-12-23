تصرفات العقارات في دبي تسجّل ملياري درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ملياري درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 548 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم، منها 54 مبايعة لأراضٍ بقيمة 159.41 مليون درهم، و494 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.45 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 395.1 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 13 هبة بقيمة 34.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة المركاض، بمبايعتين قيمة كل منهما ثمانية ملايين درهم، في حين كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 183 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري. وتصدرت «الثنية الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم.