«كوناريس» تفتتح مصنعاً جديداً في «جافزا»

أعلنت شركة «كوناريس»، ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات، أمس، عن افتتاحها رسمياً لمصنع منتجات الصلب الملوّن في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، باستثمار قدره 150 مليون درهم. ويمتد المصنع، الذي دشنه المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ضمن مرافق «كوناريس» في جنوب منطقة «جافزا»، على مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «المرفق الجديد سيتيح تعزيز القيمة الحقيقية التي يقدمها قطاع الإنشاءات والحديد والصلب إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة الجديدة 100 ألف طن متري من لفائف وشرائط وصفائح الحديد المجلفن الملوّن سنوياً».