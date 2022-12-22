«أبوظبي للجودة» يلزم شركة محارم بسحب منتجها من الأسواق

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن إلزام إحدى الشركات المصنعة للمحارم الورقية في أبوظبي بإيقاف بيع منتجها لعدم مطابقته للمواصفات الخاصة بصحة دقة كمية المنتج المبيع في الأسواق.

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال وإسعاد المتعاملين بالمجلس، سلطان المهيري، في بيان أمس، إن المجلس فور تلقيه شكوى من أحد المستهلكين بعد اكتشافه نقص كمية المحارم الورقية في علبة المنتج المبيع، قام بشراء عينات المنتج من السوق المحلية وإرسالها إلى المختبرات التابعة له لفحصها، حيث تبين أن المنتج غير مطابق للمتطلبات الإلزامية الخاصة بدقة الكميات.

وأضاف أن المجلس خاطب الشركة المصنعة وأبلغها بحالة عدم المطابقة، والتي أوقفت بدورها بيع الدفعة بشكل فورى وإخطار مندوبي ومديري المبيعات بإيقاف البيع عبر جميع المنافذ وسحب المنتج فوراً، كما قامت بتتبع السبب في خط الإنتاج لتفادي تكرار مثل هذه الحالة.

وأكد المهيري، حرص المجلس على تنفيذ حملات رقابة دورية مستمرة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً في منافذ البيع بأسواق إمارة أبوظبي للتأكد من صحة ودقة الكميات، مشيراً إلى أن نسبة مطابقة العبوات المعبأة مسبقاً للمتطلبات الإلزامية في أبوظبي بلغت 99% وذلك بعد قيام المجلس بالتحقق من نحو 24 ألف عبوة معبأة مسبقاً تمثل 936 منتجاً في الأسواق والمصانع وكبار الموردين منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

كما أكد أهمية الدور الرقابي للمستهلكين من خلال إبلاغ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالمجلس عن أي منتجات للعبوات المعبأة مسبقاً غير مطابقة للمواصفات، خصوصاً في ما يتعلق بدقة كمية المنتج في العبوات أو الأوزان، وذلك من خلال الاتصال على مركز الاتصال الحكومي (800555).