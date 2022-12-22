«دي بي ورلد» تجذب استثمارات بـ 2.4 مليار دولار من «حصانة» السعودية

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، وشركة «حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، عن استثمار نحو 2.4 مليار دولار في ثلاثة من أصول «دي بي ورلد» الرئيسة في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا الاستثمار، سيمثل الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية من أسهم المجموعة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمّع الصناعات الوطنية، بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى في يونيو 2022.

وستستثمر «حصانة» 2.4 مليار دولار في مشروع مشترك جديد مع «دي بي ورلد»، الذي سيحقق لها مصلحة اقتصادية في حصة تمثل 10.2% تقريباً من الأصول الإماراتية الثلاث.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية نحو 23 مليار دولار لهذه الأصول.

ويشكّل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية معاً مجموعة من البُنى التحتية الأفضل في فئتها مع سجّل نمو قوي على المدى الطويل.

وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعةً منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9000 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك عالمياً.

وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أولية بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2021.

وبعد إغلاق صفقة الشريحة الثانية بتاريخ 19 ديسمبر 2022، ستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة «دي بي ورلد»، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملون ومزوّدو الخدمات والموظفون لديها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «إننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز أصولنا وميزانيتنا العمومية، وستتيح لنا الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في أسواق المنطقة من خلال مواصلة دعم مرونة أعمالنا، والتنوع في محفظتنا، والتركيز المستمر على حلول سلاسل التوريد».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «حصانة الاستثمارية»، سعد بن عبدالمحسن الفضلي: «نتطلع من خلال الاستثمار الجديد إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبُنى التحتية ذات مستوى أداء عالٍ عالمياً، وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتداداً لاستراتيجية شركة حصانة في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل».