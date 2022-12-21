12 سهماً في أسواق المال المحلية تحقق مكاسب فاقت 196% خلال 2022

نجح 12 سهما مدرجا في أسواق المال المحلية في تحقيق مكاسب تراوح بين 36 و196% منذ بداية عام 2022، بعد ما تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائمة المكاسب على باقي مؤشرات بورصات المنطقة بأكثر من 22%، وارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 4.5%.

وقادت شركة العالمية القابضة المكاسب، بعدما ارتفع سهمها بنسبة 196.07% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الـ20 من ديسمبر الجاري ليصل إلى 152.3 درهم.

وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بنسبة 160.74% بالغا 1.35 درهم، فيما ارتفعت أسهم شركتي غذاء القابضة ومجموعة "ميتبلاي" بنسبة 160.74%، و141.58% على التوالي.

وحققت أسهم شركة "فودكو" الوطنية للمواد الغذائية عوائد تجاوزت 128.89% منذ بداية العام 2022.

وانضمت شركة الجرافات البحرية إلى المربع الذهبي بعد أن حققت أسهمها ارتفاعات بأكثر من 80.4% في الفترة ذاتها.

وزاد سهم حياة للتأمين 60.5%، في حين ارتفع سهم الشارقة للتأمين 42.86%، بينما ارتفعت أسهم شركة الخليج للملاحة بأكثر من 110.9%.

وصعد سهم البحيرة الوطنية للتأمين بنسبة 41.6%، فيما ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 41.56%.

كما صعد سهم الأغذية المتحدة بنسبة 78.45% بالغا 5.8 درهم، في حين ارتفع سهم العربية للطيران بنسبة 53.15%، فيما ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 35.9%.