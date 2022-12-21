«أبوظبي الأول» يُطلق الحساب الجاري المرتبط بالاستدامة

أطلق بنك أبوظبي الأول، الحساب الجاري الجديد المرتبط بالاستدامة للمتعاملين من الشركات، مشيراً إلى أن الحساب المستدام سيدعم المتعاملين في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال جعل أنشطة التنمية المستدامة جزءاً من الإدارة اليومية للنقد.

وأفاد البنك، في بيان، بأنه وكما هو الحال للحسابات الجارية التقليدية، فإنه يمكن للشركات استخدام الحساب المستدام للاحتفاظ بالسيولة اليومية اللازمة لمتطلبات الأعمال، ودفع واستلام المستحقات.

وأكد البنك أنه سيحرص على استخدام المبالغ المودعة في الحسابات لتمويل المشروعات المستدامة. وأشار إلى أن «لاندمارك ريتيل»، وهي واحدة من أكبر مؤسسات البيع بالتجزئة في المنطقة، أول شركة تفتح حساباً جارياً مستداماً مع بنك أبوظبي الأول.

ويمثل الحساب الجديد رافداً قوياً لمحفظة بنك أبوظبي الأول المتنامية من المنتجات والخدمات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تشمل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة.

كما تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة البنك رائداً للاستدامة في القطاع المصرفي، لكونه أول بنك يصدر سندات خضراء عام 2017، وأول بنك ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.